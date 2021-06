Point Break, l’originale del 1991, il remake del 2015 e l’ipotetico sequel

Point Break, remake di Point Break-punto di rottura, la storia e l’ipotetico sequel dell’originale

Point Break è un film di genere azione/thriller uscito nel 2015 e diretto da Ericson Core. Si tratta di un remake dell’omonimo film uscito nel 1991.

Johnny Utah è un giovane agente dell’FBI, riceve l’incarico di infiltrarsi in un gruppo di atleti. Questi oltre ad avere una dipendenza da adrenalina sono anche sospettati di una serie di rapine aziendali. Bodhi è il capo della banda, insieme al gruppo sta cercando di concludere alcune estreme sfide che onorano le forze della natura, chiamano la missione l’Ozaki 8.

Per tentare di farsi ammettere nel gruppo Johnny Utah sfrutta la sua grande passione per gli sport estremi, in questo modo potrà indagare tranquillamente. Gli atleti si trovano in Francia dove si stanno allenando per la quarta prova dell’Ozaki 8. Per fare surf devono riuscire a sfruttare un raro fenomeno, lui li raggiunge lì. L’agente riesce a ad avvicinarsi a loro, il gruppo lo invita anche alle loro feste. In una delle feste conosce Samsara, sente subito di essere molto attratto dalla donna.

Johnny Utah viene ammesso nel gruppo, l’attrazione per Samsara lo coinvolgerà al punto da far saltare la sua copertura o riuscirà a terminare la sua indagine?

Point Break del 2015 si allontana molto dalla versione uscita nel 1991, Point Break-punto di rottura. In quest’ultimo le vicende dei protagonisti erano incentrate sull’amore per il mare e il surf. Nel remake uscito nel 2015 invece la storia è incentrata perlopiù su una contagiosa forza adrenalinica che il regista ha voluto trasmettere al pubblico.

Negli anni ’90, fino agli agli 2000, si parlò spesso di un probabile sequel, il film però non è mai stato girato. Nel 1993 era stata già scritta la sceneggiatura ed era in pre-produzione, ma il progetto fu poi annullato. Anni dopo si pensò di nuovo al sequel ma a causa delle condizioni di salute di Swayze e poi della sua morte non si è più parlato di un sequel.

Point Break andrà in onda stasera, mercoledì 30 giugno 2021, su Italia Uno alle 21.20.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui