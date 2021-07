I delitti del BarLume, quante stagioni sono? Quando uscirà la prossima?

Ecco quante sono le stagioni de I delitti del BarLume e quando usciranno i nuovi episodi della Serie Tv

I delitti del BarLume è una Serie TV di genere drammatico/giallo in onda dal 2013. Fino ad ora sono state prodotte otto stagioni composte in totale da 16 episodi.

Le giornate sono incentrate in un bar della cittadina di Pineta, sul litorale toscano tra Pisa e Livorno. Il barista si chiama Massimo ed è da poco divorziato. L’uomo si ritrova ad indagare su alcuni delitti avvenuti in città, il suo istinto di investigatore è ispirato da alcune conversazione che avvengono nel suo bar tra lo zio Ampelio e altri tre vecchietti: Pilade, Gino e Aldo. Intanto, la vita di Massimo ruota intorno all’amore che prova per commissario di polizia Vittoria Fusco, che però non è corrisposto, e le vicende della sua barista Tiziana.

Come è stato già anticipato le stagioni de I delitti del BarLume sono 8. La prima stagione è composta dai seguenti episodi: Il re dei giochi e La carta più alta. La seconda da: La tombola dei troiai e La briscola in cinque. La terza da: Il telefono senza fili e Azione e reazione. La quarta da: Aria di mare e La loggia del cinghiale. La quinta da: Un due tre stella! e La battaglia navale. La sesta da: Il battesimo di Ampelio e Hasta Pronto Viviani. La settima da: Donne con le palle e Ritorno a Pineta. L’ottava da: Mare forza quattro e Tana libera tutti.

Stasera, giovedì 1 luglio 2021, andrà in onda alle 21.30 su Tv8 il primo episodio della terza stagione de I delitti del BarLume, Il telefono senza fili, diretto da Roan Johnson. In questo episodio i quattro anziani parlano della scomparsa della signora Benedetti. Tante le loro ipotesi, potrebbe essere stata uccisa dal marito, potrebbe avere un amante o forse è finita in una setta satanica. Si tratta però solo di un pettegolezzo ed è per questo che l’agente Fusco non dà importanza alle loro ipotesi.

Il commissario di Polizia dovrà però avviare le indagini quando Massimo nel bagaglio della sua auto troverà il cadavere del mago Atlante.

È stata già confermata la nona stagione de I delitti del BarLume, questa andrà in onda a gennaio del 2022.

