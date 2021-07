Temptation Island, Claudia Venturini confessione choc sul fidanzato: “Ci vediamo più come amici”

Claudia Venturini si confessa sul fidanzato a Temptation Island 2021, raccontando alcuni retroscena della loro relazione e dubbi sulle loro nozze imminenti

Ieri sera, mercoledì 30 giugno 2021 è ufficialmente iniziata la nuova edizione di Temptation Island, docu-reality di Canale 5. Un’edizione che si è aperta subito con scenari e retroscena choc sulle sei coppie partecipanti. Tra queste, c’è quella formata da Claudia Venturini e Ste. I due sarebbero dovuti convolare a nozze il 7 agosto 2021, ma Claudia ha parecchi ripensamenti, poiché ha confidato di vedere Ste più come amico che come futuro marito. Il ragazzo è stato inoltre chiamato al pinnettu per assistere alle dichiarazioni della fidanzata.

“Quindi sono qui perché ho bisogno di capire delle cose. La complicità non è più come prima. Il rapporto mio e suo era molto giocoso e scherzoso. Nell’ultimo anno queste cose si sono perse del tutto. A volte mi sento un’estranea dentro casa” ha esordito così Claudia, parlando del suo attuale rapporto con Ste. “Viviamo insieme tutti i giorni, tutto il giorno, per via del Covid. Lui è nervoso e mi tratta male. Poi lui mi borbotta sempre del fatto che non lavoro. Mi fa sentire una nullità. Certe volte mi sento come se fossi sua madre e stessi lì per fargli compagnia” ha poi continuato la giovane. “Ci vedo come due amici, così lo vedo. Più amici che coppia” ha infine aggiunto Claudia, lanciando dichiarazioni che hanno gelato il fidanzato.

Non solo: la ragazza ha lamentato il fatto che non ci fosse più intimità con il fidanzato Ste e che addirittura si inventa delle scuse per allontanarlo. A quel punto, Claudia ha dichiarato che non nutrirebbe più gli stessi sentimenti per il suo compagno, ma non glielo ha mai confessato per non ferirlo.

Claudia subito dopo aver salutato il fidanzato fa delle rivelazioni importanti che Ste non conosceva…

