Mediaset ha scelto chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha annunciato l’addio a Mediaset ed ora una nuova conduttrice prenderà il suo posto: ecco di chi si tratta

Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset, forse per motivazioni economiche e mancato accordo, seguendo quanto comunicato dal direttore Piersilvio Berlusconi. Ora, stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Thelifeof_Insta, Mediaset ha già deciso su chi puntare per la nuova stagione televisiva, specialmente per Italia 1.

Dopo diversi anni di gavetta in tv, approda a Mediaset la conduttrice Fatima Trotta. Per lei infatti è prevista la conduzione di un format comico assieme a Francesco Mandelli, che andrà in onda in prima serata su Italia 1. Non solo: ci sarebbe in ballo anche un altro progetto.

Chi è Fatima Trotta?

Nata il 2 luglio 1986 a Napoli, Fatima Trotta, all’anagrafe Angela Daniela Alba Carmela Vittoria Trotta si appassiona alle arti fin da piccola. Infatti, dopo il diploma si iscrive all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, dove si laurea in scenografia e si specializza nel settore teatrale avvicinandosi al mondo dello spettacolo. Nel 2005 inizia la sua carriera in tv con i Raccomandati, poi recita in Un posto al sole, e viene ingaggiata nella compagnia napoletana di teatro Teatro Tam Tunnel. Approda inoltre nel cast del film Ultima stella di Gianbattista Giansanti e nel 2007 in Lacrime di Porto Marghera.

Presenta lo show Made in Sud, in compagnia di Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci. Nel 2012 recita nella pellicola 10 regole per farla innamorare, l’anno dopo in Colpi di Fortuna e in Matrimonio al Sud con Massimo Boldi. Nle 2016 prende parte al programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti e poi torna alla Rai con Stasera Tutto è possibile a fianco di Stefano De Martino.

Nella vita privata è sposata dal 1 luglio 2016 con Luigi De Falco, che lavora come comico in tv.

