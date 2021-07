Albano replica a Romina Power sulla sua salute: “Il mio cuore ha avuto qualche mazzata”

Ospite a Una voce per Padre Pio, Albano si è esibito con Romina Power e ha svelato qualche piccolo aneddoto sulla salute

Oggi, domenica 4 luglio 2021, è in onda su Rai 1 Una voce per Padre Pio, kermesse musicale benefica condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti, c’erano anche Albano Carrisi e Romina Power, che si sono esibiti in un duetto. Lei vestita con un lungo abito bianco e lui poco dopo l’ha raggiunta per prestare la sua potente voce per un’esibizione eccezionale. I due ex coniugi si sono scambiati qualche battuta e quando Romina ha chiesto come stesse Albano, lui ha replicato a suo modo: “Il mio cuore ha avuto qualche mazzata ma ci siamo. Con l’aiuto di Padre Pio ce l’ho fatta”. Il Leone di Cellino San Marco infatti è stato ricoverato al cuore in passato dopo aver avuto due malori per ischemia. Ora il peggio è passato ed è di nuovo in ottima salute, grazie anche alla fede.

Albano e Romina formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Nonostante la separazione dal punto di vista sentimentale, continuano ad apparire insieme per la felicità dei fan. Nel corso degli anni, la loro relazione ha appassionato tanti telespettatori di diverse età, e i due sono stati protagonisti di diversi gossip su un loro presunto ritorno di fiamma. A quanto pare, però, questo non è mai accaduto poiché sono legati in un profondo legame di stima e rispetto. L’ultima occasione che ha visto la coppia unita e complice è stato il 7 giugno 2021, giorno della festa televisiva del compleanno di Pippo Baudo. Il conduttore infatti ha appena compiuto 83 anni e Albano e Romana erano proprio alla sua festa per omaggiarlo.

Albano si sposa? Le dichiarazioni a Uno mattina Weekend

Albano Carrisi è stato ospitato nella mattina del 4 luglio 2021 a Uno Mattina Weekend, format condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai 1. I due conduttori hanno cercato di fare qualche domanda sulla sua vita privata, in particolare su un possibile matrimonio in futuro. “Ho già dato. Credo molto nel matrimonio mentale“ ha replicato schietto il cantante pugliese. A quanto pare, non ci sono nozze nella sua vita, ma sicuramente rapporti sinceri e stabili con Romina e con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto Jasmine e Albano Jr.

