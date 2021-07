Palermo, Imen Jane nella bufera su una commessa: “Se studiassi di più, ti faresti pagare di pagare di più”

L’influencer Imen Jane criticata duramente per aver “consigliato” ad una commessa di studiare di più per farsi pagare di più

L’influencer Imen Jane è tornata a far parlare di se. Dopo le critiche per aver finto di essersi laureata in economia e tenere delle conferenze, la giovane milanese è finita nella bufera per aver raccontato di esserci rimasta male quando ha saputo che una commessa di Palermo non le sapeva raccontare la storia del negozio dove lavora. Tutto qui? No, Imen ha persino “consigliato” alla commessa di studiare di più per farsi pagare di più di quello che guadagnava normalmente. Lezioni di business che però sono state aspramente criticate dagli utenti di Twitter e di Instagram, poiché le hanno trovate piuttosto “spocchiose” e “fuori luogo”.

“Domani anziché prendere 3 euro all’ora, te ne prendi 30 a fare la guida turistica per Palermo a me milanese rompic**”, queste sono state le dichiarazioni Imen Jane alla commessa, che le aveva risposto che non era pagata abbastanza per studiare la storia del negozio. A quanto pare, però, sapere tutta la storia di un’impresa o di un’attività lavorativa non è così facile, e dunque, il popolo di Twitter si è scagliato contro la giovane influencer.

“Ironico tutto ciò visto che arriva proprio dal profilo di Imen Jane che non ha la laurea in economia e diceva di averla andando in giro a fare conferenze, solidarietà alla commessa del negozio che è riuscita a mantenere la calma davanti a questa spocchia” ha commentato un utente di Twitter, esprimendo la sua sul video di Imen.

“Pensa di lavorare onestamente e essere pagata anche uno stipendio da fame, poi un bel giorno arriva Imen Jane con la sua amica e decidono di deriderti nelle sue storie, sminuendo il tuo lavoro onesto con una retribuzione da fame, perché non conosci la storia del locale. Assurdo” ha cinguettato qualcun altro incredulo.

“Imen jane anche oggi un’occasione persa per stare in silenzio” ha commentato un altro infastidito.

Insomma, lmen ha fatto un nuovo scivolone e continua a prendere critiche piuttosto aspre dal popolo del web. Come reagirà la giovane influencer?

