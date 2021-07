Ascolti tv domenica 4 luglio 2021, prima serata

La domenica sera della TV, si è plasmata nel modo seguente per i canali Mediaset e per quelli Rai.

Partiamo dalla rete nazionale. Il programma culturale di Rai 1, Una Voce per Padre Pio ha totalizzato 2.298.000 spettatori per uno share del 14%. Delitti in Paradiso, in onda su Rai2 ha invece conquistato 1.396.000 spettatori, pari al 7,8% di share. Invece la partita di basket Serbia Italia andata in onda su RAI 3 ha registrato il 4% di auditel per circa 745 mila spettatori.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 ha mandato in onda la seconda puntata di Masantonio che ha conquistato 1.323.000 spettatori pari all’8% di share. Per Italia 1 invece la replica di Colorado ha avuto 829.000 di ascolti, pari al 5.5% di share. In ultimo Rete 4 ha mandato in onda Solo per Vendetta che ha visto 893.000 spettatori per il 5.3% di share.

