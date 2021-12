La piccola volpe astuta in onda su Rai 5

La piccola volpe astuta è l’opera di Leo’ Janàcek che andrà in onda nel mercoledì mattina di RAI 5. Viene proposto questo vero e proprio capolavoro del compositore ceco. Rosalent3 al 1924. La critica ritiene si tratti si una struggente opera in cui i protagonisti sono gli animali, che dialogando tra loro, riescono a capire le parole dell’uomo. Tanto che uomini e animali nell’opera stanno sullo stesso piano.

La trama

L’opera La piccola volpe astuta narra delle vicende di una giovane volpe che cerca di darsi alla fuga dalla cattura di un guardiacaccia. Simbolicamente parlando la storia si basa sulla fiducia nella natura che viene vista quindi come fonte di vita libera e autentica. La storia storia apre nel bosco dove il guardiacaccia riposare. Dalla vegetazione si intravede una rana, che sta scappando dalle grinfie della piccola volpe Bystrouška. La rana sveglia il guardiacaccia che cattura Bystrouška per far divertire i suoi bambini

Il cast

Rai 5 manda in onda la versione dell’opera che è andata in scena presso il teatro comunale di Firenze con la direzione di Laurent Pelly, il quale è riuscito a riportare sul palco alla perfezione la dimensione favolistica dell’opera. L’orchestra e e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino vengono diretti dal Maestro Seiji Ozawa. La regia televisiva è di Paola Longobardo.

