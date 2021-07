Le regole del caos è ispirato ad alcuni fatti storici realmente accaduti, ecco qual è la storia vera dietro il film

Le regole del caos è un film del 2014 diretto da Alan Rickman, tantissimo fu il successo che ottenne in tutto il mondo.

Il film è ambientato nel 1682 in Francia, durante la costruzione dei famosissimi giardini di Versailles. La protagonista è Sabine De Barra, una donna che ha un grande talento per l’architettura, il design di esterni e il giardinaggio. La donna non è nobile, riesce però l’incarico di realizzare uno dei principali giardini di Versailles, dove si trasferirà a breve il Re Sole. Si tratta di una sala da ballo con fontane e giochi d’acqua, noto anche come il Bosquet de Rocailles.

Sabina viene scelta dal responsabile del progetto e artista di corte André Le Nôtre, tra i due nascerà una speciale affinità e si innamoreranno nonostante lui sia sposato. A corte nascono subito pettegolezzi, gelosie e rivalità.

Qual è la storia vera dietro al film Le regole del caos? André Le Nôtre è realmente esistito, nel film ha però un’età diverse da quella che avrebbe dovuto avere davvero. Il noto artista è considerato il creatore del Giardino alla francese, manifestò la grande passione per la sua professione grazie al fatto che il padre fosse un giardiniere di corte, con il tempo diventò amico del Re Sole.

Realizzò lui il progetto di abbellimento delle Tuileries e il prolungamento dei giardini. A differenza sua Sabine De Barra è un personaggio inventato. Le regole del caos andrà in onda stasera, lunedì 5 luglio 2021, su Iris alle 21:00.

Sara Fonte

