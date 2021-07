Bad Boys, quanti sono i film della serie con Will Smith e Martin Lawrence?

Bad Boys, ecco quanti sono e quali sono i film della serie con Will Smith e Martin Lawrence

Stasera, lunedì 5 luglio 2021, andrà in onda su Iris alle 21.35 Bad Boys II. È un film del 2003 diretto da Michael Bay, con Will Smith, Martin Lawrence.

Mike e Marcus sono due agenti della narcotica che devono seguire un caso di traffico di ecstasy a Miami. I due si ritrovano a fare i conti con una potente associazione a delinquere guidata da uno spietato trafficante di stupefacenti. Le loro indagini casualmente svelano una grande cospirazione, le cose si complicano con l’arrivo di Syd, la sorella di Marcus, anche lei è un’agente della squadra federale antidroga. Mike si innamorerà presto di lei.

Ma quanti sono e quali sono i film della serie con Will Smith e Martin Lawrence? La nota serie è composta da tre film: Bad Boys, Bad Boys II e Bad Boys for Life.

In Bad Boys una gang entra in possesso di una partita di eroina giacente sequestrata, si trovava infatti nel caveau della polizia. Ad indagare sul caso saranno gli agenti Marcus Burnett e Mike Lowrey. Un’amica di Mike, una prostituta di nome Max, viene invitata a casa dall’autista della gang che ha rubato la droga, Eddie Dominguez. L’uomo ha rubato un pacchetto di droga, a casa sua Max si presenta insieme all’amica Julie. Il capobanda Fouchet fa irruzione in casa e uccide Max e Eddie, Julie riesce a fuggire e chiede aiuto all’agente Mike…

In Bad Boys for Life Marcus è un ispettore di Polizia che vuole andare in pensiono, Mike ha invece una crisi di mezza età. Quest’ultimo propone all’amico un’ultima missione insieme prima che lui si ritiri. Intanto, la vedova del boss Benito, Isabel Aretas, scappa di prigione e insieme al figlio Armando organizza un piano per uccidere tutti coloro che sono coinvolte nell’arresto del marito, tra questi c’è anche Mike. Armando lo colpisce e lui per mesi resta in coma, quando si riprende chiede aiuto a Marcus per avere giustizia, lui è già in pensione. All’inizio lui rifiuta di aiutarlo ma poi accetta.

