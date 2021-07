Estate in diretta, la Capua lancia una frecciatina alla D’Urso? “La morte di Raffaella Carrà usata per mettersi in mostra”

Roberta Capua si scaglia contro qualche collega che avrebbe usato la morte di Raffaella Carrà per mettersi in mostra

Nella puntata di oggi di Estate in diretta si è tenuto il ricordo di Raffaella Carrà, conduttrice, showgirl e cantante scomparsa ieri pomeriggio. I conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, i primi a dare la triste notizia, hanno voluto ricordare la grande artista con degli omaggi che ripercorrono la sua carriera. Non sono mancate inoltre frecciatine ai colleghi, che avrebbero usato il giorno della morte di Raffaella per mettersi in mostra sui social.

“Non soltanto era una grande professionista, ma era amata in maniera trasversale da tutti. Questa è la cos che di lei mi ha colpito. Spesso si dice ‘la più amata dagli italiani’. Ma era lei la più amata dagli italiani, per davvero. Amata dagli italiani di tutte le età. Però devo dire che un po’ mi ha colpito anche l’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone. Qualcuno ha utilizzato questo evento per mettersi in mostra. E questo un po’ mi dispiace“, ha dichiarato in diretta tv Roberta Capua. Non si sa a chi si stia riferendo con certezza, ma secondo alcuni utenti social, pare che si stia riferendo a qualche collega di Mediaset.

“La vispa Roberta Capua ha deciso di aprire la puntata di #EstateInDiretta versando un po’ di tè bollente su alcuni colleghi” ha commentato qualcuno su Twitter, condividendo il video della frecciatina in questione.

C’è chi pensa che il destinatario della stoccata della Capua sia proprio Barbara D’Urso: “Roberta Capua ha appena tirato una frecciatina alla D’Urs0 io amo quella donna”.

Roberta Capua ha appena tirato una frecciatina alla D'Urs0

La D’Urso ha infatti ricordato la grande Raffaella così: “Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa“.

Il post della conduttrice di Pomeriggio 5 però è stato piuttosto criticato, scatenando diverse polemiche. Anche Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire in merito.

