Bill Cosby, dopo l’uscita dalla prigione l’attore è pronto a tornare in scena

Bill Cosby sarebbe pronto a riprendere la sua attività di comico e cabarettista. Dopo l’uscita di prigione del famoso attore, avvenuta la settimana scorsa non senza molte polemiche, il sito Al.com riporta che Cosby sarebbe intenzionato a pianificare un tour di cabaret.

E’ quanto riferisce il suo portavoce, Andrew Wyatt, che ne ha parlato giovedì scorso in un’intervista rilasciata alla testata The Philadelphia Inquirer.

Wyatt ha spiegato che Cosby, 83 anni, “ha parlato con un certo numero di promotori e proprietari di comedy club” ed “è semplicemente entusiasta del modo in cui il mondo è pronto ad accoglierlo di nuovo”.

Su questo ultimo aspetto ci sono in realtà molti dubbi. Cosby è stato rilasciato dalla prigione una settimana fa dopo aver scontato solo due anni di una condanna che andava invece da 3 a 10 anni.

La Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la sua condanna per violenza sessuale a causa di un “accordo di non accusa” che aveva stretto con un precedente pubblico ministero. Tale accordo avrebbe dovuto impedirgli di essere accusato per le molestie del 2004 nei confronti di Andrea Constand, l’ex giocatrice di basket della nazionale canadese che nel 2005 diventò la principale accusatrice di Bill Cosby.

“Non ho mai cambiato la mia posizione né la mia storia”, ha detto l’attore comico in una nota. “Ho sempre sostenuto la mia innocenza“.

Non è chiaro quando Cosby potrebbe tornare a esibirsi, ma Wyatt ha detto a Inside Edition che “i proprietari di comedy club continuano a chiamarlo” e che le persone “non vedono l’ora di vederlo di nuovo”.

