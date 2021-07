Ascolti venerdì 9 luglio 2021, prima serata

Ecco come si sono plasmati nella serata di venerdì 9 luglio 2021 gli ascolti tv, sia sui canali RAI che sui canali Mediaset.

Partiamo dai canali RAI. RAI 1 ha mandato in onda fino alle 22:30 uno speciale di Techetechetè dedicato alla grande Raffaella Carrà. Gli spettatori sono statk 3.311.000 per uno share del 18.5%. Rai 2 ha invece mandato in onda L’uomo che non ho mai sposato che ha registrato un auditel pari a 1.087.000 spettatori per il 6.2% di share. Per RAI 3 invece, Una Strada verso il Domani – Ku’damm ha conquistato 354.000 spettatori pari ad uno share del 2%.

Passando ai canali Mediante, in prima visione, Canale 5 ha mandato in onda un puntata di Masantonio – Sezione Scomparsi per il quale gli spettatori sono stati 1.080.000 pari al 6.7% di share. Italia 1nha deliziato i suoi 1.147.000 spettatori con 2 Fast and Furious per uno share del 7%. Infine il programma di attualità di Rete 4 Quarto Grado – Le Storie ottiene un a.m. di 1.334.000 spettatori con il 9.9% di share.

