Cotto e Mangiato, ricetta del 29 ottobre 2021: torta camilla

Il dolce della settimana di Cotto e Mangiato piace molto a grandi e piccini. Tessa ci ha preparato una bella torta Camilla.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

2 carote

70 grammi di mandorle

4 uova

60 grammi d’olio di semi

200 grammi di farina

1 arancia

Lievito

Procedimento

Trita due carote con le mandorle. Spremi l’arancia e gratta la buccia nel composto di mandorle e carote. Poi in una ciotola mischia olio e uova, aggiungi il composto di carote, la farina e in ultimo il lievito. Versa in una terrina foderata con carta forno e metti in forno a 170 gradi per una 40ina di minuti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui