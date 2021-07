Martina Maccari, moglie di Bonucci confessione hot: “Ormai è erotica anche una mollica di pane”

La moglie di Leonardo Bonucci ha espresso una battuta piuttosto piccante sulla sua vita privata

Leonardo Bonucci è impegnato nella Nazionale Italiana per la finale degli Europei 2020, che si terrà domani stadio di Wembley e la moglie Martina Maccari è distante. Un mese durante il quale l’astinenza sessuale si fa sentire. Lo ha confessato infatti lady Bonucci con dichiarazioni “velate”, facendo impazzire i suoi followers. Che cosa è successo? Dal suo profilo Instagram, la Maccari ha pubblicato una storia con “E’ sempre bello”, brano di Coez e con una frase esplicita: “30 giorni e rotti. Ormai è erotica anche la mollica di pane”.

A quanto pare, l’astinenza, più che per contrarietà all’attività sessuale, è stata richiesta agli Azzurri dalle norme anti Covid-19. I calciatori della Nazionale che partecipano alla competizione sono di fatto isolati dal mondo per evitare il contagio. In caso di focolaio, infatti, l’attività potrebbe saltare di quattro anni.

Non è prima volta però che la moglie di Bonucci si è espressa con battute piccantine. Già qualche mese fa, infatti, aveva scritto: “I vostri ormoni sono in lockdown? I miei nemmeno un po’”. Insomma, ormai gli Europei 2020 sono quasi terminati e Martina potrà nuovamente riabbracciare e scambiarsi gesti affettuosi e pieni di passione con il marito Bonucci.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui