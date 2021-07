Antonella Elia confessa un retroscena su De Grenet: “Regina del gorgonzola? Mi è stato suggerito”

Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, Antonella Elia svela un retroscena sulla lite con Samantha De Grenet al GF Vip

Ieri, venerdì 9 luglio 2021, Antonella Elia ha raccontato il suo percorso al GF Vip 5 nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista su Rai 2, la soubrette ha parlato anche della furiosa lite con Samantha De Grenet. Cosa era accaduto? Le due donne se ne sono dette di tutti i colori, ma la Elia ad un certo punto ha attaccato la De Grenet sull’aspetto fisico, dicendole “ti vedo un po’ ingrassata”. L’ex opinionista del GF Vip ha inoltre affermato di non essersi affatto pentita di quelle dichiarazioni.

“Se mi sono pentita di aver insultato Samantha De Grenet? Felicissima! Macché insultata per l’aspetto fisico. Zero. Io passo la vita a dirmi che sono ingrassata, con le mie amiche sempre ‘ma sei ingrassata!’, ‘le tette scese’, cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera io e le mie amiche” ha spiegato la Elia senza peli sulla lingua. Quando la conduttrice ha fatto notare alla sua ospite, che la De Grenet aveva preso qualche chilo in più a causa della sua malattia, la Elia ha ribattuto così: “Ritengo che sia stato detto dopo una riflessione per farmi fuori”.

Infine, Antonella Elia ha svelato qualche retroscena in più sulla stoccata “regina del gorgonzola” divenuta virale sulle pagine social: “Mi è stata suggerita, io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Non è frutto del mio sacco. Era un’accusa per far ridere ma è venuta fuori una tragedia”. La showgirl però non ha voluto rivelare il nome della persona che gli ha suggerito quella frecciatina alla De Grenet. Chi sarà mai? Quello che però è certo è che il suggeritore sapeva bene che la De Grenet aveva raggiunto l’apice della sua carriera anche grazie allo spot del gorgonzola, condiviso da numerose pagine trash sui social.

Samantha De Grenet la regina del gorgonzola – la pubblicità (grazie a @Ri_Ghetto per il video)#GFVIP pic.twitter.com/iVqM3UvBhR — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 5, 2021

