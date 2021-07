Can Yaman e Diletta Leotta, Rosica svela: “Primo diverbio nato per incongruenza della coppia”

L’influencer Alessandro Rosica svela di avere un succulento retroscena su Can Yaman e Diletta Leotta: avrebbero avuto una lite a telefono e poi di persona

Can Yaman e Diletta Leotta sono la coppia dell’estate 2021 ed è stata spesso immortalata una volta in Sicilia e poi in Turchia. Tra i due sembra che la relazione vada a gonfie vele, poiché hanno conosciuto le loro rispettive famiglie. Nella giornata di oggi domenica 11 luglio 2021, è arrivata una succulenta indiscrezione sulla coppia. A rivelarla, è stato l’influencer Alessandro Rosica con un post su Instagram, dove ha fornito alcuni particolari sull’ultima lite di Can e Diletta.

“Sarebbe arrivato qualche giorno fa il primo litigio tra Can Yaman e Diletta Leotta, diverbio nato per la totale incongruenza di coppia, che seppur finta devono “continuare”” ha esordito così l’influencer, detto anche l’investigatore social. “Questa notizia la conosciamo davvero in pochi e non ho aspettato nemmeno un minuto per raccontarvela… diverbio nato di persona e continuato al telefono, lui stanco, lei un po’ meno, comunque è una situazione che pesa e non facile da gestire” ha poi spiegato Alessandro nel suo post, rivelando alcuni dettagli. Infine, Rosica ha chiosato il suo post augurando serenità alla coppia, nonostante non veda l’ora di raccontare i prossimi risvolti di questa storia forse “costruita”. Cosa accadrà prossimamente? Non ci resta che attendere. Intanto Can e Diletta non hanno replicato in merito al gossip.

