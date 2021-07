Oroscopo di Paolo Fox, dal 12 al 18 luglio, previsioni della settimana

Vediamo come si evolverà la settimana che sta per cominciare con l’oroscopo di Paolo Fox. Ovviamente segno dopo segno.

Ariete

In amore per l’Ariete è finito il periodo delle polemiche. Le stelle vogliono che dimentichi il passato e cominci a vivere. Se hai una storia importante o se hai iniziato da poco una relazione il futuro ti sorride.

Nel lavoro, è giunto il momento di fare delle scelte, ma sarebbe opportuno stare attenti, in quanto Mercurio è opposto e potrebbe crearti dei problemi. Ma tu sai sempre come gestire ogni cosa e hai un ottimo intuito, riuscirai a cavartela!

Toro

In amore sei stanco e devi stare molto attento. Per chi ha cominciato una storia da poco, ci sono dei dubbi, mentre chi ha fatto un nuovo incontro vuole andarci cauto.

Nel mondo del lavoro, c’è la dissonanza di Marte che ti porta a stare nervoso. Ma non temere: il successo è dietro l’angolo e potrebbe arrivare una bella notizia.

Gemelli

Se vuoi lasciarti andare quesyo è il momomento giusto. Venere ti sorride, così come Marte, e sono favoriti gli incontri. Ovviamente sebbene le stelle ci mettano lo zampino, tutto dipende anche da te.

Sul lavoro, Marte sta continuando l’ottimo effetto e sei molto volenteroso. La situazione economica sta migliorando!

Cancro

Arriva Mercurio a sorriderti e a farti andare bene le cose in amore. Le sole giornate un po’ più strong sono quelle di venerdì e sabato, durante le quali potresti esagerare e arrabbiarti. Occhio, non sottovalutare le amicizie che nascono in questo periodo.

Nel lavoro devi provare a trovare la tua strategia vincente. A metà mese potrebbe arrivare una risposta, piano piano ti verrà restituito tutto quello che ti è stato tolto e sarai molto più sicuro di te stesso!

Leone

Ormai non sei più da solo, e con Venere e Marte dalla tua parte devi cogliere solo l’occasione di fare la prima mossa. Gli incontri saranno propizi se saprai usare l’estate a tuo vantaggio

Nel lavoro, qualcosa non ti fa sentire soddisfatto , ma ora non devi fare la parte dell’offesso in particolare ora che Saturno è opposto. Meglio accontentarsi: bada bene alle spese!

Vergine

Non male la settimana per il segno della Vergine. Venere ti sorride e ti porterà a delle belle conoscenze. Sorridi alle emozioni e dfai in modo che che tuoi siano tutti begli incontri.

Nel lavoro, sta per arrivare una bella notizia per gli accordi e per i contratti. Cerca, però, di recuperare un po’ di energia e di pensare a nuove cose, datti da fare!

Bilancia

Settimana top per la Bilancia, che sarà invogliato a cercare l’amore e recuperare il tempo ormai andato . Tra luglio e agosto si riparte, ma c’è ancora chi è impegnato in decisioni importanti: potrebbero arrivare scelte definitive, chissà!

Per il lavoro, sta andando molto meglio almeno rispetto ai mesi scorsi. Vuoi andare avanti e qualche bella novità te lo permetterà. Se hai successo potresti attirare su di te l’invidia!

Scorpione

Non è un buon momento per i nati sotto il segno dello Scorpione. Non riesci ad aprirti alle emozioni, se c’è qualcuno nella tua vita avrai molti dubbi. Cerca di non essere polemico e di evitare tensioni inutili. Sei stanco e nervoso, ma non temere perché tutto si risolve!

Per il lavoro, devi essere cauti e paziente. Non essere frettoloso, a maggior ragione lunedì, poi dal 22 qualcosa potrebbe cambiare!

Sagittario

Ottimo momento per il Sagittario. Ha una bella influenza da parte di Venere e Marte che favorirà le relazioni. Ti piace qualcuno e ora te ne renderai conto, il tuo cuore sta battendo, ma non devi più pensare a quanto accaduto ieri.

Per il lavoro, sarai portato a fare una scelta o devi farti avanti questo è il periodo migliore. Metti in cantiere un progetto che vedrai realizzare verso la fine dell’anno.

Capricorno

Non male per i nati sotto al segni del Capricorno. La tua determinazione mette sul chi va là le persone che conosci, ora soprattuttoche hai mercurio in opposizioni e sei portato a fare discussioni inutili.

Per il lavoro, cerca di stabilire jn contatto con i tuoi colleghi, ti permetterà di non isolarti dal gruppo di lavoro e di vivere meglio le giornate.

Acquario

Sei molto energico ma non particolarmente interessato a creare una relazione a fempo pieno. Forse stai subendo l’influsso negativo dell’opposizione di Venere, per cui ti invitiamo a riflettere riflettere. Da farsi.

Per il lavoro, i pianeti opposti ti rendono stanco, ma hai voglia di portare avanti nuove idee e strategie. Tutto sta cambiando!

Pesci

I pesci hanno voglia di lasciarsi andare, ma pensano troppo al passato. Ti senti offuscato non riesci a ragionare e questo non ti permette di agire d’istinto perché potresti rovinare qualcosa.

Nel lavoro hai bisogno di nuove strategie, in particolare perché hai dovuto rivedere un po’ tutto nella vita, sia dal punto di vista professionale che lavorativa. Buone notizie perché entro fine anno arriveranno delle novità

