Ascolti tv domenica 11 luglio 2021, prima serata

Anche se qualcuno avrà già sentore di quale sia stato il programma televisivo che ieri sera ha conquistato il massimo successo, vediamo insieme gli ascolti dei vari canali.

Non possiamo non partire dalla finalissima degli europei andata in onda su Rai 1: Euro 2020 Italia-Inghilterra, che ha letteralmente incollato alla tv una media di 18.172.000 spettatori pari al 73.7%. Grande la vittoria ai rigori della nazionale italiana. Proseguendo sui canali Rai, il film andato in onda su Rai 2 Amore, cucina e curry, ha registrato un auditel di 360.000 spettatori per il 1.4% di share. Per Rai 3: I segreti di Osage County, gli spettatori sono stati 237.000 per uno share del 1%.

Passando ai canali Mediaset, Rete 4 ha mandato in onda il film del 1985 La mia Africa, con un auditel di 276.000 spettatori. Lo share è stato 1.2%. Per Canale 5 il film del 2017 Vittoria e Abdul, ha registrato un ascolto pari a 388.000 spettatori ovvero l’1.6% di share. Infine Italia 1: La fidanzata di papà, ha avuto un auditel di 233.000 spettatori per il 0.9% di share.

