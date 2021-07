Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar, su Boing la nuova serie TV ispirata alla saga

Dal 20 luglio sbarcherà su Boing “Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar”, la nuova serie dell’universo Lego che prende ispirazione proprio dalla famosissima serie cinematografica che ha ottenuto un successo strepitoso in tutto il mondo.

La nuova serie, che andrà in onda ogni martedì e venerdì alle 20.50 sul canale 40 del DTT, è ambientata nel 2012, ovvero tre anni prima dei fatti raccontati nel film “Jurassic World”.

Ma di cosa parla la nuova serie? “Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar” segue le avventure dell’etologo Owen Grady e dell’Assistant Manager delle operazioni del parco, Claire Dearing. Entrambi sono chiamati ad occuparsi della gestione di Jurassic World, che si trova proprio sulla remota Isla Nublar.

Le problematiche a cui dovranno far fronte Grady e Dearing sono davvero molte, tra cui l’afflusso di turisti che provengono da ogni angolo del pianeta, il clima tropicale caratterizzato da una forte imprevedibilità, i lavori in corso per ampliare il parco, un capo a dir poco stravagante e impulsivo come Simon Masrani e ovviamente i dinosauri (spesso in fuga).

In più, la serie vedrà anche come protagonista un sabotatore che farà di tutto per distruggere Jurassic World: toccherà proprio a Grady e Dearing (che faticano ad avere un rapporto amichevole) scongiurare questo scenario.

