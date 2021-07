Pillole velenose su Temptation Island, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 3: “Il pouf ringrazia”

Io sono commossa, Ste se n’è andato, e non ha menato il pouf!!!! Lui e Claudia tra un mese si sposano, si prospetta un nuovo matrimonio felice lei a inizio programma ha detto di non sapere se è ancora innamorata, di non essere sicura di volerlo ancora sposare, di non essere certa di volere figli da lui e dulcis in fundo, anche il sesso tra loro non andava bene. Ripeto questi tra un mese si sposano… comunque ieri sera al falò lei ha cambiato idea e ha capito di amarlo e sono usciti insieme.. Io mi immagino il dispiacere degli invitati che già speravano di essere che so, in spiaggia il 7 agosto e non a sudare ad un matrimonio… sposarsi ad agosto è proprio cattiveria!!! Io ragazzi ci provo a concentrarmi sulla storia di Floriana e Federico, ve lo garantisco, ma cazzarola io riesco a vedere solo il modo obrobrioso con cui lei si mette il rossetto!!! Da quel poco che ho capito, lui è rimasto nel medioevo e decide pure come deve uscire vestita, e lei nonostante tutto sta li a piangere per lui. Follia. Stefano e Manuela penso siano la coppia con la relazione più tossica che ci sia e che forse ci sia mai stata in tutte le edizioni. Ma io mi chiedo come puoi stare con uno che dice di te “Brava, fai la casalinga che è l’unica cosa che sai fare”. “Sei una debole”. “Che stupida”. “Fallita di m***a”. “Non sai fare un c***o”? Senza contare tutti i tradimenti, che poi vorrei vederle in faccia le tipe che hanno avuto il coraggio di andare con questo adone… Ma poi figlia mia, pagato o meno, c’è li il tentatore Luciano, che è un figo pazzesco, ma lanciagliela con la fionda e dimenticati di quel troglodita che c’è nell’altro villaggio! Ma subito proprio! Ma veniamo al mio idolo incontrastato, mister pollo, riso e uova, Alessandro. Ma io me lo immagino mentre si riguarda e vede che è stato perculato dal mondo? pure dalla redazione. Lui che si crede un gran figo, vedrà che al posto della musica di Rocky, suo idolo, mentre si allena gli hanno messo Abatantuono con Ecceziunale Veramente ?? Lui che pensava che la redazione gli mandasse tutto quello che chiedeva perché era molto considerato, invece scoprirà che lo facevano per percularlo?Ieri la sua fidanzata, io credo per smuoverlo dopo i primi video visti, si è avvicinata molto ad un tentatore. Lui ascoltate bene, è andato fuori di testa, non perché loro due flirtavano, ma è impazzito quando il ragazzo ha detto di essere più bello di lui??? sono morta quando al falò ha detto che sta cercando di cambiare, tanto che ha bevuto un bicchiere di vino dopo che da quattro anni non ne tocca, uno sforzo abnorme, che può rovinargli la tartaruga?? capite il soggetto??? Di Natascia e Alessio non posso dire nulla perché li relegano cinque minuti a fine puntata, quindi la loro storia non è stata sviscerata. Per ora mi sembrano i più normali.

Col cuore più leggero, perché so che il pouf non subirà più violenza,

vi aspetto alla prossima

