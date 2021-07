Oroscopo di Paolo Fox dal 19 al 25 luglio, previsioni della settimana

Vediamo insieme come evolve la settimana per ognuno dei segni zodiacali. Ovviamente col l’oroscopo del grande astrologo Paolo Fox.

Ariete

Per i nati sotto al segno dell’Ariete, questa settimana in amore inizja con qualche piccolo screzio. A risentirne sono in particolare coloro che hanno già un partner e sono in crisi da un pò. Ti consigliamo pertanto di rimandare ogni scelta a quando andrà tutto meglio.

Invece, circa il lavoro potrebbe esserti proposto un accordo a lunga scadenza. Non rifiutare, anche perché il prossimo mese ci saranno delle importanti trasformazioni.

Toro

In amore le cose non vanno proprio benissimo, in quanto potrebbe esserci qualche discussione all’orizzonte. Le stelle ti mettono in guardia da coloro per cui provi sentimento ma che che tuoi occhi appare sfuggente. Non mancheranno nemmeno liti in famiglia.

Nel lavoro la situazione non è delle migliori, ma non disperare. Ricorda che l’estate è al giro di boa e che autunno e inverno potranno essere per voi una svolta.

Gemelli

Ci potrebbero essere dei problemi all’orizzonte, che tenderanno ad influenzare anche il tuo rendimento sul lavoro. Prenditi pertanto tutto il tempo di cui hai bisogno per stare bene.

Cerca di evitae discussioni con soci o collaboratori. I più giovani che ancora non lavorano potrebbero avere problemi per quanto riguarda lo studio.

Cancro

Se sei alla ricerca di emozioni, questa settimana farà al caso tuo. Le stelle ti sorridono, Mercurio eviterà tutti i tuoi problemi, e ci potrebbe anche essere qualche ritorno di fiamma Co un ex.

Se le cose vanno bene in amore, anche il resto della tua vita gira bene. Anche se per le novità, sai di dover aspettare la fine del 2021.

Leone

Alla ricerca di amore o di passione? Cogli l’occasione che le stelle ti offrono nelle giornate di lunedì e mercoledìm quando potrai vivere delle grandi emozioni. Se hai già un partener potrebbe addirittura pensare al matrimonio.

Nel lavoro le stelle ti invitano a stare in campana questa settimana. Cercq di avere chiarimenti importanti soprattutto con le persone con le quali non avete un buon feeling.

Vergine

I nati sotto al segno della Vergine potrebbero vivere una settimana un po’ apatica, che porterà stanchezza e reazioni nervose. Devi solo aspettare che arrivi settembre quando per te ci sarà un oroscopo importante.

Anche nel lavoro le cose si risolveranno da sole per cui ti invitiamo a pensare già in maniera positiva. Attenzione ai fastidi stagionali.

Bilancia

Avrai una settimana tranquilla, tranne domenica che sarà stancante ma interessante. Non ti serve altro che aspettare la fine del mese quando l’amore potrà tornare ad essere convincente mentre per adesso le cose in amore proprio non vanno bene.

Nel lavoro le cose non vanno certo meglio. Questa settimana qualche ansia arriva da un nuovo progetto o da problemi di lavoro.

Scorpione

L’amore gira bene per gli scorpione, che in questa settimana faranno il pieno di energie, secondo l’oroscopo. Insomma dopo tanta negatività questa è la settimana giusta per dedicarsi esclusivamente all’amore, siano storie importanti o meno.

Per il lavoro, dopo tante difficoltà è giunto il momento di dimenticarsi di chi ti ha fatto del male o ti ha creato dei problemi in ufficio.

Sagittario

Non puoi pensare di trascurare sempre l’amore. Le stelle stelle invitano tra la fine di luglio ed agosto a cogliere le buone occasioni per dedicare più tempo allo svago e meno al lavoro. Anche perché le stelle non escludono che potresti incontrare una persona che ti potrebbe cambiare la vita.

Nel lavoro ci vuole lo stesso identico spirito. L’invito è quello a sperare nel futuro ed evitare di pensare a ricordi poco piacevoli.

Capricorno

È giunto il momento di affacviarti alla vita, di vivere qualche novità che finora tardava ad arrivare. Stai tranquillo perchè l’exploit ci sarà questo autunno e le cose cambieranno.

Nel lavoro invece, già da settembre, alcuni progetti che adesso sembrano impossibili si realizzeranno. Devi avere più fiducia in tutto.

Acquario

Non puoi rinunciare a crearti una storia proprio in questo periodo. Anche se hai qualche problema in famiglia, tutto si può risolvere.

Questa settimana fate particolare attenzione alle finanze perché avete la necessità di recuperare soldi.

Pesci

La settimana è molto incline alla tristezza. Sarai più sensibile del solito e sentirai il bisogno di circondarti di amore e protezione. Sole e Venere sono favorevoli in questi giorni e potreste ufficializzare un rapporto.

Per il lavoro non è una tua priorità, ma sicuramente il non stare bene emotivamente si ripercuote anche sulla professione.

