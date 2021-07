Nicolò Zaniolo, l’ex compagna si sfoga a pochi giorni dal parto: “Mi sono trovata davanti un muro”

Sara Scaperrotta ha scritto una lunga lettera al suo ex Nicolo Zaniolo a pochi giorni dal parto, sperando di recuperare i rapporti

Dopo un lungo silenzio, Sara Scaperrotta ha deciso di scrivere una lunga lettera su Instagram all’ex compagno Nicolò Zaniolo, dal quale aspetta il figlio Tommaso. Come è noto, il calciatore della Roma lasciò l’allora compagna rimasta incita e da quel giorno, sono scoppiati accesi gossip. Tra questi, il flirt tra Zaniolo e la showgirl Madalina Ghenea e la presunta liaison “lampo” con l’influencer Chiara Nasti. Proprio oggi, l’ex compagna ha voluto lanciare un appello al calciatore giallorosso a pochi giorni dal parto affinché si prenda le proprie responsabilità di padre.

“È quasi arrivato il momento. Sono giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà solo il principio di quello che sarà il viaggio più bello, emozionante, serio ed impegnativo della mia vita” ha esordito così la Scaperrotta nella sua lettera. “Non ho mai parlato della mia vita privata, perché come tale ho sempre cercato di proteggere me e il mio bambino. Con questa consapevolezza, dopo mesi di silenzio, ho scelto di chiarire alcune cose, poiché è mio forte desiderio, far nascere mio figlio nel clima più sereno possibile, senza lasciare nulla in sospeso” ha poi aggiunto la ragazza. La giovane ha poi spiegato che il figlio Tommaso è stato voluto da entrambi, ma poi qualcosa è cambiato: “Mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura“.

Dopodiché, la Scaperrotta ha fatto chiarezza sui periodi più difficili della gravidanza, come la paura di crescere suo figlio senza una figura maschile. Poi ha aggiunto che il suo dispiacere non riguarda “la bufera mediatica” che l’ha coinvolta, ma più che altro che l’ex compagno si sia perso tutte le emozioni più belle della dolce attesa.

“Ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano, bloccando persino i canali social e WhatsApp, ed io mi sono trovata dinnanzi un forte muro” ha aggiunto Sara riguardo Zaniolo. La ragazza ha però spiegato che il motivo per cui vorrebbe recuperare i rapporti con l’ex, è solo per il bene del figlio che nascerà a breve. “Spero davvero che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre” ha infine chiosato la Scaperrotta.

Insomma, Nicolò Zaniolo replicherà all’appello della sua ex compagna? Non rimane che attendere.

