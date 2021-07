Temptation Island, Floriana lascia Federico al falò: lui scoppia in lacrime

Floriana e Federico lasciano Temptation Island da separati, lui prova a farle cambiare idea ma non ci riesce

Floriana Angelica e Federico Rasa si sono lasciati a Temptation Island, durante la messa in onda della quarta puntata di ieri 19 luglio 2021.

La vicinanza e il feeling del ragazzo con la single Vincenza ha fatto soffrire non poco Floriana, dopo aver visto nuovi video del fidanzato ha manifestato la volontà di tornare a casa. Al conduttore ha chiesto un falò di confronto immediato al quale Federico non si è presentato. Il rifiuto di lui ha fatto capire ancora di più alla ragazza che la loro relazione non poteva più continuare.

Durante la puntata Federico Rasa ha poi chiesto di incontrare la fidanzata, il confronto non è andato però come sperava. Di fronte a lui ha trovato una Floriana delusa e furiosa, queste le parole della ragazza: “Mi hai spu*****a con una che conosci da 10 giorni. Mi fai schifo, mi hai fatto vomitare. Hai iniziato una storia d’amore con una ragazza. Tu ti sei infatuato di questa qua e te ne devi andare con lei. Io non ti voglio vedere mai più.“

E ancora: “Tu non mi ami e non hai rispetto per me. Adesso ti tieni lei, perché a casa con uno come te non ci torno. Fai schifo e sei un ridicolo. Un’altra come me non la troverai più. Decido di tornare a casa da sola basta“.

Federico ha cercato di giustificare il suo atteggiamento dicendo: “Non ho provato attrazione per nessuno te lo giuro su mia madre. Quella non mi piaceva, mi è servita solo per capire cosa provavo per te. Mi stai facendo piangere, nessuno mi ha mai visto prima così. Ti assicuro che avevo 12 belle ragazze nel villaggio e pensavo a te“.

Le sue parole non sono però servite a far cambiare idea all’ormai ex fidanzata, Floriana Angelica ha infatti deciso di lasciare Temptation Island da sola. Dopo il reality riuscirà a riconquistarla? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui