Oppini e Tommaso Zorzi hanno litigato? Francesco fa chiarezza sui social

È giunta al capolinea l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Ecco cosa ha detto l’ex gieffino

Si torna a parlare dell’amicizia nata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, nel corso della quinta edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia i due erano inseparabili, il giovane influencer gli aveva anche confessato di essersi innamorato di lui, sapeva però di non essere ricambiato. Dopo qualche iniziale disagio i due avevano continuato a coltivare la loro sincera e profonda amicizia, anche dopo il reality.

In più occasioni Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono mostrati insieme sui social dopo il Grande Fratello Vip. Da settimane i fan hanno però notato che non sono più apparsi insieme. A tenerli momentaneamente lontani sono solo gli impegni lavorativi e le vacanze estive o dietro si nasconde altro?

Da un po’ non si fa che parlare della possibilità che i due abbiano litigato, nessuno dei due fino ad ora aveva però rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. La loro amicizia è davvero finita? Sembra proprio di no, a fare chiarezza sui social ci ha pensato proprio il figlio di Alba Parietti.

Su Instagram un fan ha rivolto la seguente domanda a Oppini: “Per quale motivo hai litigato con Tommaso Zorzi?”, lui ha così replicato: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi dispiace deludere lei e molti detrattori, ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti”.

Con le sue parole Francesco Oppini ha quindi smentito di aver litigato con Tommaso Zorzi. I due si mostreranno presto insieme mettendo definitivamente a tacere i pettegolezzi che circolano sulla loro amicizia? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

