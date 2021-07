Ascolti tv sabato 24 luglio, prima serata

Continuano le olimpiadi, in onda su RAI 2. E tra uno sport e l’altro, gli altri canali televisivi propongono i migliori programmi per intrattenere gli spettatori.

Come sempre cominciamo con gli ascolti tv della Rai. Per Rai 1, il talent The Voice Senior ha avuto un netto di ascolti pari 1.812.000 telespettatori, per lo share de, 13,79%. Per Rai 2, si registra con Il Circolo degli Anelli un audience di 782.000 telespettatori, con lo share del 5,59%. Il film su Rai Opera senza autore ha avuto uno share del 5,53% equivalente a 796.000 telespettatori.

Passando ai canali Mediaset, gli spettatori di Canale 5, pari ad 1.679.000 si sono intrattenuti con Il film Benvenuti al Nord per uno share del 12,04%. Per Italia 1 Il film Jurassic Park incassa un auditel di 832.000 telespettatori, con lo share del 6,11%. Mentre la soap opera di Rete 4 Una Vita ha registrato 953.000 telespettatori, share 6,68%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui