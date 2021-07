Temptation Island, Floriana e Federico escono insieme, lei lo perdona: “Lo amo”

Federico riconquista Floriana con una lettera al falò di Temptation Island: ecco le dichiarazioni della coppia

Nella puntata di oggi 26 luglio 2021 di Temptation Island, docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, si è assistito al falò di Floriana e Federico. Lui seduto sulla spiaggia ha spiegato al conduttore che sono state le ventiquattro ore più lunghe della sua vita. Lei invece si fa aspettare ma alla fine arriva. Federico non riesce a trattenere la forte emozione e scoppia a piangere.

“Mi sei mancata da morire, non sono bravo con le parole, ti ho scritto quello che sento – ha esordito Federico parlando alla sua amata- Dopo una giornata passato solo ho scavato dentro di me e ho tante cose da dirti. I primi giorni ho fatto quello che ti aspettavi, facevo il buffone ma questo non mi aiutava a capire”. A quel punto, Federico ha spiegato quanto sia importate Floriana per lui nonostante gli attimi di leggerezza con una tentatrice: “Quando sono scoppiato a piangere nel villaggio non era per sensi di colpa ma perchè quei momenti di leggerezza e svago li avrei voluti con te. Sei l’unica ad essermi stata sempre vicino, ho capito che io sbaglio i modi con te”. Il ragazzo infine con le lacrime agli occhi ha confidato: “Oggi non mi fa più paura nulla, il mio cuore è tuo. Tu meriti tanto, meriti un uomo che si sappia prendere cura di te e te lo dimostrerò”.

Floriana è rimasta soddisfatta per belle parole che Federico ha speso per lei e soprattutto perché non le ha mai scritto una lettera prima d’ora. La ragazza ha poi spiegato: “Non l’ho mai visto piangere e non mi ha mai scritto una lettera, per questo penso sia sincero“. Bisciglia ha incitato Federico a dichiarare qualcosa di bello per la sua fidanzata e di come l’avrebbe vista dopo l’ultimo falò. Infine, Floriana ha confidato a Filippo: “Se devo ragionare con la testa non dovrei stare qui, ma io questa persona la amo e questo non passa“. Insomma, i due si abbracciano e abbandonano insieme il falò più emozionati che mai.

