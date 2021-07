Chi è Carolina Stramare, il volto ufficiale di Helbiz live?

Ecco chi è Carolina Stramare – età – carriera e vita privata del volto ufficiale di Helbiz live

Carolina Stramare è una nota modella e influencer, divenuta famosa nel 2019 per aver vinto il titolo di Miss Italia. E’ anche il volto di Helbiz live, piattaforma streaming che trasmette il campionato di Serie B.

La bellissima influencer e modella è nata il 27 gennaio 1999 a Genova. Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico ha iniziato a frequentare un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. È anche un’atleta agonista di equitazione.

Nel 2019 Carolina Stramare ha partecipato all’80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia, grazie alla sua incredibile bellezza si è aggiudicata la vittoria. Dopo il concorso ha iniziato a lavorare come modella, collaborando con il gruppo FCA a Shanghai, ha realizzato per il marchio Alfa Romeo una campagna globale. Ha anche lavorato con importanti stilisti e noti brand come Paul Marciano, Philipp Plein, Tezenis Colmar.

Oggi l’ex Miss Italia è una famosa ed amata influencer, continua a collaborare con noti brand, sul suo profilo Instagram è seguita da 254mila follower. La Stramare doveva partecipare alla quindicesima edizione dell’Isola dei famosi ma ha dovuto rinunciare, ha però fatto sapere che potrebbe partecipare a qualche altro reality in futuro. Da luglio 2021 è il volto ufficiale del canale Helbiz Live, questo trasmette il campionato di Serie B.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, Carolina Stramare è sempre stata molto riservata. In passato è stata legata sentimentalmente con l’imprenditore Alessio Falcose. Negli ultimi anni le sono stati attribuiti diversi flirt, tra questi Eros Ramazzotti, Mattia Marciano e Matteo Bocelli, li ha però sempre smentiti.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui