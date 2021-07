Chi è Luciano Punzo, ex Mister Italia, Pechino Express e ora single di Temptation Island?

Ecco chi è Luciano Punzo, tentatore di Temptation Island 2021, ex Pechino Express e Mister Italia: carriera e vita privata

Luciano Punzo è uno dei 13 tentatori di Temptation Island 2021. Nato a Napoli nel 1994, fascino mediterraneo, moro dallo sguardo magnetico, Luciano ha iniziato la sua carriera di modello per gioco. Nel 2017 ha ottenuto la fascia di Mister Italia per poi essere ospitato a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Ha inoltre lavorato per diverse campagne fotografiche e ha studiato all’Accademia di Cinema e Teatro a Roma. Come se non bastasse, lavora come operatore antincendio in autostrada.

Nel 2020 ha preso parte del reality Pechino Express in coppia con l’amico Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2019. Insieme si facevano chiamare “I guaglioni” e sono stati eliminati alla seconda puntata.

Nella vita privata è molto legato alla sua famiglia, in particolare alla figlia Eva di tre anni. La bambina è nata da una una storia d’amore tra Luciano e Valeria Iacomino, danzatrice del Teatro San Carlo di Napoli. Nonostante la relazione sia finita, i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene della figlia. Tra i messaggi più belli dedicati alla piccola Eva, troviamo: “Ho sempre sognato di avere una bambina, ma non avrei mai immaginato di potere avere una figlia speciale come te!“.

Oggi è single e pare aver stabilito un ottimo feeling con Manuela Carriero, fidanzata di Stefano.

