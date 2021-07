Pillole velenose su Temptation Island, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 5: “La Ferrari la compro e la brucio”

Ieri sera c’è stata la penultima puntata di Temptation Island e io c’ho sperato fino alla fine che Floriana mantenesse il punto col fidanzato, e non se lo riprendesse, ma d’altronde siamo a Temptation e quante ne abbiamo viste perdonare l’impossibile? Quindi Floriana, ha creduto alla letterina e alle lacrime di Federico, e ci è uscita insieme. Io spero solo che con le varie sponsorizzazioni che farà, tra fitvia e hello body, possa mettere insieme i soldi per fare un giretto da Urtis e farsi sistemare le labbra in modo da non dover più vedere un rossetto messo in quel modo, che davvero era da brivido!Alessandro e Jessica li schifo entrambi . Lui ragazzi miei, è un montato che se la crede troppo! Quando la fidanzata è uscita col tentatore a lui importava solo della Ferrari con la quale erano usciti.. addirittura ha avuto il coraggio di dire “io la Ferrari la compro e la brucio” . Ma chi sei? Paperon de paperoni? Ma smettila . Lui è riuscito a farsi prendere in giro da tutti, persino dalla redazione, che per me si è fatta grosse risate grazie a lui. L’animalo ecceziunalo La sua fidanzata , è partita che aveva tutte le ragioni ed ha finito per passare dalla parte del torto. Ma l’avete vista quando hanno spento le luci, come si è fondata nel letto del tentatore? Come se dopo 100 mila edizioni, non si sapesse che ci sono le telecamere a infrarossi e quindi si vede tutto comunque… poteva avere ragione finché non si è sdraiata sopra il tentatore facendo pure movimenti birichini , li basta non poteva più dire nulla al fidanzato. Ci sta che capisci di stare con l’uomo più ridicolo e noioso del mondo, ma lo molli, non ti strusci sul tentatore. Io a un certo punto ho temuto che facessero vedere ad Alessandro, nel pinnetu, l’ecografia del bimbo che avevano concepito la sua fidanzata e il tentatore . Ma le risate che mi sono fatta a vedere le facce dei tentatori quando se li sono visti arrivare, single, vogliosi di una storia con loro? Ma questi appena si sono spente le telecamere saranno scappati, e non si faranno più trovare Su Manuela e Stefano penso di aver detto tutto. A questo punto speriamo rimangano insieme così da non creare danni ad altra gente. Mamma mia che personaggi…Anche ieri ad Alessio e Natascia sono stati dedicati gli ultimi 5 minuti, questo perché sono troppo normali. Il loro problema per me è che sono molto diversi, lei un peperino mentre lui troppo serio. Lei sente che il suo essere peperina a lui non sta bene, e viste le immagini ha ragione, e quindi non si sente libera di essere se stessa. Dai che stasera essendo l’ultima puntata forse riusciamo a vederli prima delle 00.50! Capisco che non creino trash, ma poracci a questo punto potevano non farli partecipare piuttosto che relegati sempre così tardi!Stasera finirà questa edizione e non vedo l’ora di vedere cos’ è successo alla coppie dopo un mese. Sento l’esigenza di vedere se Tommasino e la milf sono tornati a formare una coppia horror o se hanno mantenuto il punto e la decenza

A domani quindi. Baci velenosi a tutti

