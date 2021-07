Evgenij Onegin, edizione 2000, in onda su RAI 5

Evgenij Onegin viene riproposto a distanza distanza poche settimane su Rai 5 in una nuova versione. Stavolta va infatti in onda la versione messa in scena nel 2000 presso il Teatro Comunale di Firenze. A dirigere l’orchestra c’è il maestro Semyon Bychkov, mentre la regia è di Aleksandr Schulin. Nel cast tra i protagonisti Galina Gorchakova, Roberto Frontali.

La trama è semplicissima. Si tratta di un triangolo amoroso che Onegin crea ai danni dell’amico, per pura noia. Dopo aver comunicato a sedurre Olga, fidanzata del suo amico Lenskij, i due si sfidano a duello e quest’ultimo finisce per morire.

