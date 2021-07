Temptation Island, in fiamme l’Is Morus Relais: evacuate circa 60 persone

Fiamme al resort Is Morus Relais, set di Temptation Island: evacuate 60 persone, tra cui turisti. Si indaga per incendio doloso

Nella notte tra domenica 25 luglio e lunedì 26 luglio, un incendio ha devastato l’hotel Is Morus Relais, set del docu-reality Temptation Island. La struttura è situata a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Le aree più colpite sono la terrazza esterna del ristorante, le aree grill e benessere. Circa 60 persone, tra cui turisti hanno dovuto evacuare la struttura nel corso delle azioni di spegnimento. Sul posto seguono accertamenti del Nucleo investigativo antincendi per individuare la natura dell’incendio.

Sono state aperte indagini per risalire al responsabile dell’accaduto, che per ora è ignoto. Dunque, saranno analizzate i video delle telecamere dell’hotel. Stando alle ultime indiscrezioni, qualcuno avrebbe gettato del liquido infiammabile negli uffici del titolare e all’esterno della zona della terrazza e acceso il rogo per poi far perdere ogni sua traccia. Si indaga inoltre per incendio di matrice dolosa.

Non è la prima volta che accade: nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2020 si è registrato un altro incendio all’Is Morus Relais. Le fiamme avevano distrutto la sala congressi e un’automobile parcheggiata all’esterno dell’hotel. Nel corso delle operazioni di spegnimento, una persona è rimasta intossicata dal fumo ed è stata trasportata in ospedale. E’ stata inoltre trovata una lettera anonima in tono intimidatorio rivolta al titolare del villaggio.

