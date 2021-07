Chi è Vincenza Botti, ex Miss Italia e tentatrice di Temptation Island?

Ecco chi è Vincenza Botti, tentatrice di Temptation Island ed ex Miss Italia: carriera e vita privata

Vincenza Botti è una delle tentatrici della nona edizione di Temptation Island. Nata a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno nel 1996, Vincenza lavora come coreografa e ballerina specializzata in danza moderna e flamenco.

Il suo volto non era del tutto sconosciuto, in quanto ha partecipato a Miss Italia come Miss curvy nel 2015, approdando al terzo posto, dietro a Letizia Moschin e Alice Sabatini . Nel 2020 è stata finalista al concorso Miss Universe Italy, arrivando tra le prime 40. Ha preso parte a Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 ed è stata una delle ballerine del Capodanno di Rai 1.

Per quanto riguarda la vita privata, è single ed è per questo che è stata presa tra le 12 tentatrici di Temptation Island, nel quale sembra avere un buon feeling con Federico Rasa, fidanzato di Floriana.

