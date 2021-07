Temptation Island, Jessica e Alessandro escono separati, lui si infuria: “E’ stata colpa tua”

Falò di confronto acceso tra Jessica e Alessandro a Temptation Island: i due escono separati

Una penultima puntata infuocata quella di Temptation Island per Jessica e Alessandro. Le effusioni del tentatore Davide con Jessica hanno fatto andare su tutte le furie il fidanzato. Quest’ultimo infatti ha richiesto un falò di confronto anticipato e si è sfogato davanti le telecamere rompendo un vaso e tirando alcuni calci. “E’ da un anno e mezzo che non abbiamo una vita sessuale -ha esordito così Alessandro rivolgendosi alla compagna- Io sono bello come il sole, mi curo, ti ho dato tutto. Io non faccio schifo ed esco di qui a testa alta. Pensavo fossi la persona con cui stare per sempre”.

La fidanzata ha poi replicato esausta: “Non mi hai dato niente, io e te siamo coinquilini. Io non ho fatto niente, e se l’ho fatto è per colpa tua. Tu mi spegni e basta”. La coppia ha rivisto i filmati in cui Jessica e il tentatore si scambiavano baci appassionati nascosti dalle telecamere. A quel punto, Alessandro è diventato una furia e ha iniziato a rimproverare la fidanzata dichiarando che non la fa più andare dal parrucchiere. Dopodiché, è intervenuto Filippo Bisciglia che ha ripreso Alessandro dicendogli che non è il caso rinfacciare tutto dopo dieci anni di rispetto e d’amore. Il ragazzo ha poi alzato i toni rivolgendosi a Jessica: “Lei vuole la luna e io gliela compro. Tutto questo è stata colpa tua. Posso solo ringraziare la persona che c’è di là se ho capito tutto“.

Un falò di confronto davvero molto acceso, tra discussioni e sentimenti di rabbia, nonostante Alessandro si è dichiarato ancora innamorato di Jessica. Infine, i due hanno deciso di uscire dalla trasmissione da separati e di rivedere i loro tentatori: Jessica ha salutato Davide e Alessandro ha abbracciato la single Carlotta.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui