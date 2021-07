UeD, ex tronista sbotta per le discoteche chiuse: cosa fa oggi per vivere

Ex tronista in difficoltà a causa delle discoteche chiuse, ecco che lavoro fa oggi

A causa dell’emergenza Coronavirus le discoteche non riaprono e moltissime persone si sono ritrovate in difficoltà dal punto di vista economico, tra queste anche un ex tronista di Uomini e Donne.

Si tratta di Luca Dorigo, divenuto noto anni fa per aver partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi nei panni di tronista. In un’intervista rilasciata a Fanpage si è detto molto arrabbiato e ha svelato cosa fa oggi per vivere dal momento che non riesce al momento a lavorare come deejay.

In merito alla chiusura delle discoteche ha detto: “Se fossi il proprietario di una discoteca sarei inca**ato nero per questa situazione. Sono sostanzialmente un “dipendente” del settore e sono comunque inca**ato nero, perché anch’io incontro molte difficoltà. Mi adatto e cerco di trovare altre soluzioni, ma non oso immaginare cosa stia passando quella povera gente che ha investito denaro, forze e tempo su locali che adesso valgono poco o niente.“

L’ex tronista ha continuato dicendo: “Ho visto personalmente delle situazioni devastanti. Conosco un dj che aveva le quote di una discoteca molto famosa a Milano. Lavorava tutte le sere, stava bene, era felice, con i suoi guadagni manteneva anche la madre in difficoltà e pagava un mutuo. Poi è scoppiata la pandemia e ora è sul lastrico. Si è trovato senza lavoro. Non può più mantenere la mamma e ha dovuto chiedere un prestito. È disperato. Conosco tante situazioni del genere, anche la mia non è facile”.

Con la chiusura dei locali Luca Dorigo ha iniziato a svolgere altri lavori per mantenersi. Lui stesso ha rivelato: “Saltuariamente faccio dei lavoretti per arrotondare o vado a dare una mano a un amico che fa il parquettista. Non ci trovo niente di male. C’è chi mi dice: ‘Ma sei proprio tu? Possiamo fare una foto?’. E io: ‘Facciamo la foto, ma lasciatemi lavorare’ (ride, ndr).”

L’ex tronista ha poi concluso dicendo: “Sono passato da avere venti serate al mese, ad averne cinque se mi va bene e a metà della metà del compenso. Anche così, a volte mi dicono di no perché se vado io, la gente si accorge che c’è l’ospite, si accalca e vengono i controlli. Praticamente non riesco a lavorare neanche ‘gratis’“.

Sara Fonte

