Federica Pellegrini chiude l’ultima finale olimpica della sua carriera: “Era il mio obiettivo, giusto così”

La Divina si commuove dopo l’ultima gara olimpica della sua carriera arrivando al settimo posto nei 200 stile libero

Questa notte di mercoledì 28 luglio 2021, Federica Pellegini ha concluso la sua ultima gara olimpica della sua carriera, arrivando settima nei 200 stile libero. La Divina ha inoltre realizzato un record nel nuoto femminile: nessuna prima di lei aveva disputato cinque finali consecutive alle Olimpiadi. Una grande soddisfazione per la campionessa che si è detta emozionata per essere approdata in finale.

“Sono molto contenta, è stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate ma è stato bello, Me la sono goduta dall’inizio alla fine” ha raccontato la Pellegrini ai microfoni di Rai Sport. “Sono contenta anche del tempo e di essere scesa sotto l’1.56, che è il mio migliore stagionale adesso. Era il mio obiettivo, la mia ultima finale olimpica ed è il mio ultimo 200 stile libero a livello internazionale. Tra qualche giorno, compio 33 anni ed è giusto così” ha poi spiegato la campionessa. “Volevo ringraziare tutti, quelli che mi hanno tifato in questi anni, quelli che si sono svegliati stanotte, la mia famiglia, il mio staff. Sono veramente fiera di essere stata capitana in questi ultimi mesi, perché sono cosciente di lasciare una squadra che non è mai stata così forte. Sono contenta, ci sarà un bel nuoto negli ultimi anni“ ha infine chiosato Pellegrini tra le lacrime di commozione.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui