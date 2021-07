Manuela e Stefano felici dopo Temptation: cosa è successo dopo il falò

Manuela e Stefano si sono innamorati dopo Temptation Island, ecco cosa è successo dopo il falò di confronto

Dopo un difficile e delicato percorso vissuto a Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, Manuela e Stefano sono entrambi felici, ma non insieme.

I due al falò di confronto avevano deciso di uscire dal programma da separati. Lei nel villaggio aveva avuto la conferma di non non voler più stare insieme all’ormai ex fidanzato perché non era più felice. Manuela durante il reality delle tentazioni si era lasciata sempre più andare con il single Luciano, alla fine tra loro sono scattati anche dolci e passionali baci.

Cosa è successo tra Manuela e Stefano dopo Temptation Island? A svelarlo sono stati proprio loro durante la puntata speciale dedicata alle coppie ‘un mese dopo’ il programma. Al conduttore lei ha raccontato: “Un paio di giorni dopo ho incontrato Stefano a casa mia perché doveva prendere le sue cose. Ci siamo abbracciati e ci siamo messi a piangere ed entrambi abbiamo detto che non volevamo che andasse a finire così.”

Il sereno però non è durato a lungo tra loro, Manuela ha infatti aggiunto: “Ad un certo punto però durante l’abbraccio mi ha respinto e mi ha detto che gli faccio effetto. In un primo momento mi diceva che gli dispiace, poi iniziava ad insultarmi. Ora mi sto riprendendo piano piano, mi è mancato tanto.”

E ancora: “Mi manca tanto. Quando mi sveglio e non lo vedo al mio fianco mi manca, ma non potevamo andare avanti così. Non cerchiamo le stesse cose, non posso cambiare per lui. Luciano? Mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”.

Dopo Temptation Island procede oggi a gonfie vele la liaison tra Luciano e Manuela. L’ex tentatore ha svelato: “Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”.

Anche Stefano ha parlato dell’incontro con l’ex dopo il programma, a Bisciglia ha raccontato: “Il dispiacere è stato grande, all’inizio è stata dura, ora sto meglio: era inevitabile chiudere. Ci siamo rivisti dopo Temptation Island ed abbiamo parlato tranquillamente come non capitava da tempo, ma subito dopo ci siamo di nuovo accesi. Ora lei sta con Luciano, questa cosa un po’ mi da fastidio, ma ha trovato la persona che assomiglia più a lei.“

Anche l’ex di Emanuela ha ritrovato la felicità dopo il reality con la single Federica. Lui stesso ha detto: “Con Federica va bene. Ci siamo scambiati i numeri di telefono imparandoli a memoria e ci siamo sentiti e visti subito, è venuta a casa mia. Stiamo bene insieme”. Federica ha invece detto: “Rientrare a casa è stato un po’ pauroso, ma tengo a questo sentimento e sono contenta di aver seguito il mio istinto perché c’è stato il lieto fine. Poi quel che sarà sarà”.

