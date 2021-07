Pillole velenose su Temptation Island, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 6: “L’edizione delle corna”

Anche questa edizione di Temptation Island è finita e devo dire che mi spiace, perché tanto trash e tante corna, non se n’erano mai viste io sono sotto shock ve lo dico, ma io pensavo che tentatori e tentatrici partissero per Bora Bora con un biglietto aereo di sola andata pur di levarsi di torno fidanzati e fidanzate, e invece, ci si sono messi insieme! L’unico che punta al trono ed è sparito dai radar, non palesandosi a Jessica in un mese di tempo che aveva per farlo è Davide Basolo. Ve lo ricordate a uomini e donne ? Si presentò come l’alchimista, con una maschera e voce camuffata, perché non voleva colpire la tronista con la superficialità dell’ aspetto esteriore e per farle capire che non era lì per la visibilità. Si avete capito bene non era lì per visibilità . Mamma com’è cambiato in questo anno, a Temptation ha fatto di tutto per essere un protagonista, ha fatto credere alla perfezione a Jessica che era interessato con tanto di frasi “io fuori ci sarò” salvo poi sparire Davide tranquillo, per me il trono è tuo, furbacchione! Il falò di Manuela e Stefano è stato trash, ma così trash che ora sono a posto fino a settembre Io vi dico la verità, visto il disagio di entrambi, ero convinta uscissero insieme, e ci speravo pure, almeno se stanno tra loro non rovinano altra gente, e invece, si sono lasciati. Lui tremendo, tanto che io sono contro ogni tipo di violenza, ma quello schiaffone che gli ha tirato Manuela mi ha soddisfatta così tanto che sembrava gliel’avessi tirato io Lui la trova la donna più stupida della terra, non so quante volte ha detto di vergognarsi di Lei, e ha avuto il coraggio, lui, un uovo con le orecchie, di denigrarla sull’aspetto fisico. Vi giuro che seguo Temptation da sempre ma uno peggio di lui non c’è mai stato. Non so come la tentatrice Federica, abbia avuto il barbaro coraggio di accollarselo, lanciando pure una frecciatina a Manuela ” noi non viviamo nel mondo dei sogni”, amore bello, Manuela si è portata a casa Luciano, tranquilla che ora non deve più sognare nulla. Ma il coraggio di lanciare frecciatine quando si è messa di fianco un troglodita? Mah… Manuela è altrettanto problematica però eh, fidatevi che se Stefano le avesse detto di voler uscire con Lei, ci sarebbe uscita di corsa. Se perdoni non puoi rimanere con quella rabbia, che a inizio programma, ancora prima di entrare nel villaggio, ti fa dire della persona con cui stai da 4 anni le peggio cose, tra cui che lui soffriva perché stava perdendo i capelli, e che tu per questo ci godi… Mamma che relazione malsana, da brividi. Spero che Luciano col quale sta ora Manuela, sia sincero anche se per me è un altro furbacchione.Alessio e Natascia devono riguardarsi le puntate e farsi i complimenti da soli, perché in mezzo a tutto quel disagio loro erano una boccata di normalità. Non li hanno mai fatti vedere più di 5 minuti, ma fidatevi che questo era un bene, vuol dire che erano noiosamente normali.

Abbiamo poi scoperto dopo un mese cosa è successo alle coppie, Natascia e Alessio si amano e stanno insieme, per il dispiacere degli invitati, tra 10 giorni nel cocente agosto Ste e Claudia si sposeranno , Floriana ha perdonato del tutto Federico, che ha detto di aver capito i suoi errori . Stefano sta con la tentatrice Federica, Manuela sta con Luciano, Alessandro, con mio sommo stupore sta con la bellissima tentatrice Carlotta, Jessica si è attaccata al tram, perché come ho già detto Davide se l’è data a gambe levate e infine i miei idoli hanno fatto un altro figurone! Tommaso e Valentina si sono presentati al confronto separati perché lei sostiene che non ci tornerà più. Dice che si sono rivisti, ma è ferma sulla sua decisione di rimanere single. Arriva Tommaso e la prima cosa che dice è che hanno fatto l’amore . Lui ha raccontato a Valentina che si è visto con Giulia la tentatrice, che c’è stato un bacio ma nulla di più perché lui non ha voluto andare oltre, entra Giulia e dice che è stata lei a bloccare Tommaso che invece sarebbe voluto andare oltre ma tutto ciò è magnifico . La tentatrice gli ha dato il 2 di picche e lui è tornato da Barbie milf e lei signori lo giustificava ancora. Pure Filippo la guardava come per dire “ma sei seria?” Ma lei niente, è lusingata dai complimenti e dalla morbosità di quel ragazzetto, e allora che stiano tra loro e non rovinano la vita a nessun altro.

Per quest’ anno è finita, ci vediamo alla prossima edizione

Baci velenosi a tutti

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui