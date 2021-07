L’elisir d’amore in onda su RAI 5

L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti viene proposto su Rai 5 nella versione messa in scena presso il Teatro alla Scala.

In realtà per seguire bene l’excursus della storia, l’opera viene eseguita in diversi luoghi dello scalo, dai ristoranti al check-in e alle piste, ripresa e trasmessa da 15 telecamere, 2 stazioni satellitari, 20 punti camera, 14 operatori e un pullman regia.

Nel cast Vittorio Grigolo nel ruolo di Nemorino, l’emergente Eleonora Buratto nel ruolo di Adina. E poi ancora, Michele Pertusi nei panni di Dulcamara, Mattia Olivieri è Belcore e Sofia Mechedlishvili veste i panni di Giannetta.

Non parliamo di un’opera girata con se,plicita come accade per tutte le trasposizione teatrali. È una recitazione fatta in modo originale, pensata per essere trasmessa in TV e va alla scoperta quindi di varie ambientazioni per Milano. Questa nuova forma inedita di fare teatro non tiene conto solo degli attori ma coinvolge anche il pubblico in transito in un aeroporto, luogo simbolo della contemporaneità. Tut5a da vedere e da scoprire.

