Tommaso vuole riconquistare Valentina dopo Temptation? La single Giulia lo smaschera

Tommaso un mese dopo Temptation Island si è detto pentito, vuole riconquistare Valentina ma la tentatrice Giulia racconta una versione diversa

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri abbiamo scoperto in che rapporti sono le coppie un mese dopo il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

In molti erano curiosi di scoprire se Tommaso e Valentina si fossero definitivamente lasciati oppure no. I due sono arrivati separati, segno che non sono tornati insieme dopo il programma. Al conduttore Valentina ha detto di essere stata molto male, ha poi spiegato che a caldo ha incamerato tutto in maniera fredda. Ha poi aggiunto: “In verità ero sconvolta, disgustata e scioccata. Però non volevo dargli la soddisfazione di piangere.”

A Bisciglia ha poi raccontato: “Quando siamo tornati a casa lui voleva vedermi per parlare. Lui mi ha scritto che mi pensava e io gli ho detto che mi faceva schifo. Dopo dei giorni ci siamo visti ed era il giorno in cui lui è andato a vedere Giulia. Lui è crollato, ha pianto, si è pentito e mi ha detto che voleva stare con me. Ha mandato un messaggio a Giulia dicendo che il suo cuore apparteneva a me. Lui anche ora vuole tornare con me, ma io no”.

Anche Tommaso ha confermato di voler a tutti costi ricucire il suo rapporto con l’ex fidanzata dopo Temptation Island. Queste le sue parole: “Appena sceso dall’aereo io le ho scritto che volevo vederla. Io ho parlato anche con Giulia, ma con lei non c’è stato niente, non era una relazione. Poi ho detto a Valentina che io volevo ancora lei. Giulia fisicamente mi piace, ma non ha nulla che mi piace a me di una donna. A me piacciono le donne grandi poi.”

Il 12enne ha continuato dicendo: “Io sento di stare ancora con Valentina, la amo. Sono molto pentito e farò di tutto per tornare con lei. Poi ci siamo visti una seconda volta con Vale e ci siamo baciati, insomma siamo stati intimi, ok abbiamo fatto l’amore. Abbiamo una magia noi“.

Durante il confronto tra Valentina e Tommaso è arrivata anche la single Giulia. La sua versione è stata diversa da quella raccontata dal ragazzo. Lui ha voluto omettere importanti dettagli probabilmente con la speranza di riconquistare Valentina, la tentatrice lo ha però smascherato.

Ecco cosa ha raccontato Giulia: “Appena siamo usciti lui mi ha cercata subito. Mi diceva che voleva me e che desiderava vedermi al più presto. Così è venuto a casa mia e siamo stati insieme ed è rimasto anche la notte. Continuava a dirmi che voleva soltanto me e non voleva tornare con Valentina. Non è successo nulla di intimo, anche se lui voleva.”

E ancora: “A me diceva proprio che non voleva più Valentina. Assicuro che ha tentato di avere un rapporto, ma io ho frenato. Aveva dei progetti che stava facendo per me e lui, anche di New York.“

Al momento Valentina non sembra essere assolutamente intenzionata a tornare insieme a Tommaso. Lui riuscirà a riconquistarla? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

