Ascolti tv giovedì 29 luglio 2021, prima serata

La settimana è quasi giunta al termine, ecco i programmi che nella prima serata di giovedì hanno avuto maggiori ascolti.

Iniziamo a spulciare i canali RAI. La replica della fiction DOC – Nelle tue mani su Rai 1 ha avuto ascolti per 1.905.000 telespettatori, con lo share del 12.8%. Le olimpiadi di Rai 2 incassano invece uno share del 6,28% pari a 960.000 telespettatori. Per Rai 3 invece, il programma A raccontare comincia tu – Loretta Goggi incassa ascolti per 907.000 telespettatori, ovvero lo share del 5.41%.

Passando ai canali Meidaset, il film su Canale Mandela – La lunga strada verso la libertà ha interessato il 7,25% di share, equivalente a 1.043.000 telespettatori. Il programma musicale di Italia 1 Battiti Live si difende bene con il 10,18% di share, pari a 1.379.000 telespettatori. Infine il film di Rete 4 Duro da uccidere ha registrato 868.000 telespettatori, share 5.51%.

