Malibu di Sangiovanni è una hittona. Quali sono le precedenti (malibu) nel rap italiano?

Classe 2003, Giovanni Pietro Darmian ha probabilmente sfornato una delle hit più convincenti dell’estate 2021.

Ma se il nome di Giovanni forse vi dice poco, vi dirà parecchio di più il suo nome d’arte – Sangiovanni.

E la sua hit è Malibu, pubblicato il 17 maggo 2021 e capace di ottenere ad oggi (31 luglio 2021) ben 4 dischi di platino.

Il video, uscito su Youtube 8 giorni fa, ha ottenuto quasi 4 milioni e 800k view e ben si confa al mood allegro della traccia.

Conta la presenza della fidanzata dell’artista uscito da Amici, Giulia Stabile (ballerina, che di Amici è stata la vincitrice) ed è apprezzato anche per questo sodalizio – com’è possibile notare dai commenti in calce al video sul tubo.

“GIULIA CI STA DIVINAMENTE CHE BELLI CHE SIETE??”

“Siete fantastici insiemeeeeeee !!! ????”

“BELLISSIMO VIDEOCLIP SPACCA!,SIETE STATI BRAVISSIMI SIA GIULIA CHE TU SANGIOOOOOO,VI AMOOOOOOOOO??????RIUSCITE A FARE GRANDI COSE???CONTINUATE COSIIIII??????”

Rappresenta un buon campionario dei commenti dei fan della coppia.

Ma al netto dell’apprezzamento dei fan per questa romantica liaison nata davanti alle telecamere – bisogna dare atto che la canzone ha tutti gli elementi per essere ricordata come una hit estiva memorabile, a partire da un ritornello gradevolissimo con un drop che entra in testa (merito della produzione di Dario Faini aka Dardust, autore di innumerevoli hit).

Malibu nel rap, due precedenti

Sangiovanni non è il primo artista a proporre Malibu come topos (titolo, adirittura) di una propria canzone.

La città californiana è stata scelta negli ultimi anni da altri due artisti per dare il nome a proprie hit (anche in quel caso parliamo di milioni di ascolti / view).

Il primo è stato Vegas Jones, nel marzo del 2018.

Il video della sua Malibu (lungo le coste di Malibu la mia voce segue quella melodia) ha ottenuto in 3 anni oltre 67 milioni di view.

Numeri estremamente importanti per la traccia del trapper di Cinisello

In seguito, è sempre il 2018 ma maggio, Carl Brave sceglie Malibu (“Amo’ ti porto a Malibu ma prima prendo un Malibu”) per una traccia del suo primo album solista dopo ‘Polaroid’.

La canzone, in quel caso, è in collaborazione con Gemitaiz

E qual è la Malibu che preferite?

