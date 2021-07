Irma Testa è fidanzata? Lo stato sentimentale della campionessa olimpica

Ha scritto / sta scrivendo la storia della boxe tricolore.

E’ Irma Testa, 23enne di Torre Annunziata, prima medaglia olimpica nel pugilato femminile nella storia dell’Italia.

Uno sport non consderato prettamente femmnile ma che comunque vede la Testa brillare e apparire comunque anche femminle.

D’altra parte, come lei stesso ha dichiarato in un’intervista del 2019 riportata da Fanpage: “La femminilità non è un vestito sexy o una foto ammiccante sui social: è uno stato dell’anima. Io la coltivo rispettando il mio corpo ogni giorno”.

Un corpo scultoreo che le ha consentito di ottenere un risultato che ha fatto la storia.

Irma Testa è fidanzata?

In molti si saranno chiesti / si chiederanno se la giovane atleta campana è fidanzata.

Possiamo ricavare alcune informazioni da alcune interviste del passato, riportate sempre da Fanpage.

Nella stessa intervista succitata, dichiarava: “Sono fidanzata. Ma non mi vede come atleta. Per lui sono Irma, solo Irma”.

Per poi aggiungere ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando delle caratteristiche del suo uomo: “Qualcuno che ha compreso e accetta la mia indipendenza”.

Al momento non è possibile sapere nulla di più del suo stato sentimentale giacché sui social si limita a condividere post legati alla boxe.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui