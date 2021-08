Chicco Nalli replica all’ex fidanzata e annuncia: “Nuova persona nel mio cuore”

Chicco Nalli nega di essere ancora innamorato di Tina Cipollari, nella sua vita oggi c’è un nuovo amore

Di recente Ambra Lombardo è tornata a parlare dell’ex fidanzato Chicco Nalli. I due si erano conosciuti e innamorati a Grande Fratello 16, dopo circa un anno decisero però di mettere fine alla loro storia d’amore.

Intervistata dal settimanale Di Più l’ex gieffina ha dedicato parole belle al noto hair stylist, lo ha definito un uomo buono e ha detto che potrebbe dire molte cose belle di lui. Ha però insinuato che potrebbe essere ancora innamorato dell’ex moglie Tina Cipollari.

Queste le parole della Lombardo: “Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”.

La replica di Chicco Nalli non si è fatta attendere molto, ci ha tenuto infatti a fare chiarezza in merito al suo attuale rapporto con l’ex moglie. L’ex gieffino ha rotto il silenzio sui social per smentire le dichiarazioni di Ambra Lombardo.

Tramite alcune Instagram Stories Nalli ha detto: “Di nuovo gossip, non me lo aspettavo. Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”.

Chicco Nalli si è lasciato poi sfuggire un’interessante rivelazione, sembra infatti che ci sia un nuovo amore nella sua vita. Lui stesso ha detto: “Io nel mio cuore ho un’altra persona e quella persona lo sa. C’è poco da dire e da scrivere”.

Chi è la nuova fiamma dell’hair stylist? Questo lui non lo ha ancora rivelato, ci ha solo tenuto a far sapere che nel suo cuore non c’è più posto per l’ex moglie, oggi infatti è impegnato sentimentalmente con una nuova donna. I due usciranno presto allo scoperto? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

