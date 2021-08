La schiacciatrice della Nazionale Elena Pietrini è fidanzata? Quello che sappiamo

Classe 2000, Elena Pietrini è una delle “rivelazioni” della nazionale di pallavolo femminile.

In realtà nel giro della nazionale maggiore già dal 2018, la schiacciatrice nata ad Imola rappresenta uno dei punti di forza della Savino Del Bene, squadra di Scandicci militante in A1.

Oltre per la bravura (e una struttura fisica importantissima, parliamo di una atleta alta 186 centimetri) sicuramente Elena si fa notare per un aspetto gradevole.

Non che le altre atlete della nazionale siano da meno e non che l’aspetto fisico sia un discrimine per fare bene nello sport, ma in questa sede ne scriviamo perché siamo qui per scrivere dello stato sentimentale della Pietrini.

Siamo certi che in tanti, vedendola anche nelle Olimpiadi (dove la nazionale si è fermata – male – ai quarti contro la Serbia), si siano chiesti: Elena Pietrini è fidanzata?

Le ultime informazioni in merito sono del 2018 e le attribuiscono una relazione con il cestista classe ’95 Andrea Sipala ma in effetti, dando un occhio sui social, l’ultima foto assieme è di circa 2 anni fa.

Che stiano semplicemente mantenendo un profilo low profile?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Sipala (@sipo18)

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui