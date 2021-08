Ecco chi è Livio Cori, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Il settimanale Chi ha paparazzato per la prima volta Anna Tatangelo con la sua nuova fiamma, Livio Cori. Nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 4 agosto sono uscite le foto dei due mentre si scambiano baci passionali in spiaggia.

Livio Cori è un rapper, nato a Napoli nel 1990, non sono molte le informazioni che si conoscono su di lui. Sappiamo però che sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la musica, ha iniziato a scrivere le sue canzoni quando aveva 15 anni.

Il suo debutto è avvenuto quando aveva 18 anni con la pubblicazione dei suoi brani con l’etichetta NoonStudios. Il rapper ha collaborato con Ghemon nel singolo Tutta la notte, brano che gli fece vincere il premio MEI, miglior musicista della scena hip hop italiana, nel 2015.

Tre anni dopo Livio Cori ha pubblicato l’EP Montecalvario – core senza paura. Lo abbiamo anche visto durante la terza stagione di Gomorra- la serie, dove oltre a recitare ha anche collaborato nella realizzazione della colonna sonora. L’anno dopo ha cantato il brano A casa ma alla cerimonia di chiusura dell’Universiade 2019.

Nel 2019 il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo ha anche partecipato al Festival di Sanremo, sembra che i due si siano conosciuti proprio dietro le quinte del famoso palco dell’Ariston. Mesi dopo lei lo invitò durante la tappa napoletana del suo tour, duettarono con il brano Core senza paura.

