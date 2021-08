Tale e quale show, completato il cast: ecco chi sono i giurati e primi concorrenti

Sono usciti i nomi del cast di Tale e quale show: tra giurati Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello

Tale e quale show, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, sta tornando con tante novità questo settembre. Nei giorni scorsi, il conduttore ha annunciato i primi concorrenti del cast dell’amatissimo show e non mancano le indiscrezioni sui coach e soprattutto sulla giuria. Stando a quanto riposta TvBlog, Carlo Conti ha fatto sapere che ci sarà un torneo Campioni, al quale parteciperanno Pago, Carolina Rey, Virginio e Barbara Cola. Quest’ultimi sfideranno poi i migliori concorrenti di quest’edizione.

Per quanto riguarda la giuria, ci sarà Loretta Goggi affiancata da Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Sempre tra i giurati giungerà un’altra sorpresa. I concorrenti ufficiali invece sono Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo, i Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Francesca Alotta. Uno dei concorrenti della nuova edizione ancora da confermare è Simone Montedoro.

Ora è ufficiale anche la giuria di #TaleEQualeShow: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Sempre nella giuria ci sarà ancora un’altra sorpresa.

Il concorrente finora non ufficializzato è Simone Montedoro pic.twitter.com/5Z0YfQTQWT — Cinguetterai (@Cinguetterai) August 4, 2021

Tra i coach confermati ci sono Daniela Loi, Maria Grazia Fontana, Matteo Becucci, Emanuela Aureli e Antonio Mezzancella (una delle novità della nuova edizione dello show di Rai 1). Insomma, è quasi tutto proprio per Tale quale show, che inizierà ufficialmente il 17 settembre e terminerà nel mese di ottobre. Dopo la conclusione del programma, andrà in onda subito il Torneo Campioni, nel quale ci saranno 3 puntate in totale.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui