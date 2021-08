Ascolti tv mercoledì 4 agosto 2021, prima serata

Giunti ormai a metà della settimana, continuiamo il nostro percorso informativo sui programmi televisivi che riescono a totalizzare maggiori ascolti. Vediamo nel dettaglio i dati registrati sui principali canali Rai e Mediaset.

Partiamo con i canali Rai. Per Rai1 il programma Superquark ha incollato al televisore ben 1.871.000 spettatori pari al 12.2% di share (la rubrica interna di Superquark Natura ne totalizzare invece 437.000 per un share del 7.1%). Continuano le olimpiadi su Rai 2, che nella serata di mercoledì conquistano l’8,9% di share pari a 1.253.000 telespettatori. Per Rai 3, abbiamo visto andare in onda Quasi nemici – L’importante è avere ragione che è seguito da 1.276.000 spettatori per un totale del 7.5% di share.

Passando ai canali Mediaset, vediamo Canale5 che ha mandato in onda la replica di All Together Now – La Musica è Cambiata e con cui ha potuto interessare 1.338.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%. La serie tv americana Chicago Fire, andata in onda su Italia 1, ha raccolto 1.431.000 spettatori, ovvero lo share dell’8.4%. Infine Rete4 ha trasmesso Zona Bianca che ha totalizza uno share del 5,6% pari a 758.000 spettatori.

