“Mi dicono che sono vecchia”: così Paola Ferrari annuncia l’imminente addio alla Rai

Paola Ferrari ad un passo dall’addio alla Rai.

Protagonista (involontaria) degli Europei azzurri per un upskirt che ha fatto la storia (e di cui s’è parlato anche all’estero) la Ferrari ha raccontato a Italia Oggi che il 2022 sarà il suo ultimo anno nella tv pubblica: “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”.

Una battuta quindi sui diritti tv ad appannaggio della Rai: “90° minuto? Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so”.

Prima di una – seppur molto diplomatica – frecciata ai vertici dell’azienda: “Non mi permetto di parlare dell’azienda, anche se ovviamente la perdita dei diritti della Champions League e della Coppa Italia è una ferita ancora aperta. Dopo gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo, comunque, il messaggio degli italiani alla Rai è molto chiaro: vogliamo lo sport in chiaro, ci piace vederlo sulla Rai”.

