Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi: “Preparativi in corso”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti per il grande passo, i due convoleranno presto a nozze

Si torna a parlare della bellissima storia d’amore nata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L’intesa tra loro era stata chiara a tutti sin dall’inizio, in poco tempo si sono lasciati travolgere dalla passione e da quel momento non si sono più separati. Dopo il reality i due hanno iniziato a viversi la loro storia d’amore lontani dai riflettori, sui social si mostrano più innamorati e complici che mai.

In questi mesi la loro relazione è diventata sempre più seria, lei ha anche instaurato un bellissimo rapporto con la famiglia di Pierpaolo Pretelli e con il figlio Leonardo. Di recente ha preso parte alla festa di compleanno del piccolo, diversi sono gli scatti che ha pubblicato su Instagram. Giulia Salemi ha un ottimo rapporto anche con l’ex del fidanzato, Ariadna Romero.

Fino a poco tempo fa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avevano detto che matrimonio e figli al momento non erano tra i loro progetti di coppia, le cose però sembrano essere cambiate. A quanto pare i due avrebbero già deciso di convolare a nozze, i preparativi sarebbero già iniziati.

A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato su Instagram l’Investigatore Social, questo è ciò che ha svelato: “Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”.

Sembra che oltre a diventare marito e moglie i due starebbero anche pensando di mettere su famiglia. Al momento i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire l’indiscrezione. Annunceranno presto il loro matrimonio? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui